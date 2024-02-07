السيسي يوجه برفع حد الإعفاء الضريبي للقطاعين العام والخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، برفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالقطاعين العام والخاص بالدولة.

ووجه السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي، بنسبة 33 %، وذلك من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيهًا.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يجري تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

فيما، نفت مصادر مطلعة ما تردد من شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف.

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