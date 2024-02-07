شكرا لقرائتكم خبر عن 180 مليار جنيه لأكبر حزمة رئاسية للحماية الاجتماعية فى عدد الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الخميس، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها قرارات الرئيس السيسى المتعلقة بحزمة حماية اجتماعية عاجلة للتخفيف عن كاهل المواطن، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه.

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

الزيادة السادسة فى عهد الرئيس السيسى

180 مليار جنيه لأكبر حزمة رئاسية للحماية الاجتماعية بدءا من الشهر المقبل.. 50% زيادة للحد الأدنى للأجور.. 1000 - 1200 جنيه لمرتبات العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية..15% زيادة لأصحاب المعاشات.. 10% علاوات دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية.. 15% لغير المشمولين بالقانون.. 15% لتكافل وكرامة.. 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا.. 8.1 مليار للمعلمين.. 1.6 مليار للجامعيين.. 15 ألف جنيه زيادة بالإعفاء الضريبى.. 15 مليارا للأطباء والتمريض

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