شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعات عمل من حماية المستهلك تجوب الأسواق للتصدى لارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك مجموعات عمل للرقابة على الأسواق والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، خاصة البيع بأزيد من السعر المعلن أيضا التصدي لأى محاولات من شأنها احتكار السلع.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حملات الجهاز الرقابية مستمرة فى الشارع، وأن الجهاز لن يدخر جهداً فى اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدى بكل قوة لأى تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا على إحالة المخالفين للنيابة العامة.

وشدد السجينى على استمرار تكثيف الحملات على مدار الساعة والتواجد الميدانى لكافة أفراد الجهاز والعمل بالطاقة القصوى خلال الفترة الحالية لإعادة الانضباط فى الأسواق، والتصدى بكل حزم وجدية لمُحتكرى السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.