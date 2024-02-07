شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعات عمل من حماية المستهلك تجوب الأسواق للتصدى لارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حملات الجهاز الرقابية مستمرة فى الشارع، وأن الجهاز لن يدخر جهداً فى اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدى بكل قوة لأى تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا على إحالة المخالفين للنيابة العامة.
وشدد السجينى على استمرار تكثيف الحملات على مدار الساعة والتواجد الميدانى لكافة أفراد الجهاز والعمل بالطاقة القصوى خلال الفترة الحالية لإعادة الانضباط فى الأسواق، والتصدى بكل حزم وجدية لمُحتكرى السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز