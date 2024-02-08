الغرف التجارية تكشف مجموعة من الحلول لخفض أسعار السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تؤكد رعايته لمحدودي الدخل، مؤكدا أن الدولة تعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأضاف الشاهد، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الأزمة الدولارية السبب في غلاء الأسعار بالأسواق، موضحا أن القيود التي تفرضها البنوك على الدولار، تؤثر على تكلفة السلع.

وشدد على ضرورة استقرار سعر الدولار في البنوك لتنخفض الأسعار، مضيفا أنه لا توجد ضوابط على الأسعار في الأسواق.

وطالب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، الحكومة بتطبيق إجراءات عاجلة حتى تنخفض الأسعار في الأسواق، مشددا على ضرورة رفع سعر الدولار الرسمي ليكون مساويا لسعر الدولار بالسوق الموازية.

وأوضح الشاهد، أن ارتفاع سعر الدولار 50% ينعكس على تكلفة السلعة مما يساهم في حدوث الغلاء بالأسواق، مطالبا بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي، لكي تنخفض الأسعار بما لا يقل عن 20%.

وحول قرارات الرئيس السيسي، أكد أن رفع الحد الأدنى للأجور يساهم في مواجهة الغلاء بشكل كبير، مضيفا أن سعر السلعة لا بد أن يتحدد طبقا لتكلفة إنتاجه.

وعن دور الغرف التجارية لمواجهة الغلاء، كشف أن الغرفة التجارية تقوم بإنشاء معارض أهلا رمضان بتكلفة كاملة من الغرف التجارية بالتعاون مع محافظة الجيزة، مشيرا إلى أن سيتم إقامة معارض أهلا رمضان قبل شهر رمضان بـ20 يوما بحد أقصى يوم 20 فبراير الجاري.

ولفت إلى أن الغرف التجارية تقوم بإنشاء معارض في أنحاء الجمهورية لتوفير سلع بأسعار مخفضة، موضحا أنه سيتم توفير كيلو الأرز بسعر 25 جنيها وكيلو السكر بـ27 جنيها وزجاجة الزيت بـ45 جنيها في معارض أهلا رمضان بالجيزة.

ونوه بأن وزير التموين وجه كل الشركات القابضة بأنحاء الجمهورية بتوفير المنتج في المعارض بأسعار مخفضة، موضحا أن المعرض الرئيسي في الجيزة يشمل 80 عارضا لكل المنتجات وأيضا سيتم توفير ملابس العيد.

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