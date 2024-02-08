100 سنة غنا.. الحجار يستعرض تفاصيل المشروع والحلو ضيف شرف الافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

عقدت دار الأوبرا المصرية، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى 100 سنة غنا، والذى تنطلق أولى فعالياته احتفالا بعيد الحب فى الثامنة مساء الأربعاء 14 فبراير، على المسرح الكبير، وحضره الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا، النجم على الحجار، المخرج عصام السيد والكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

بدأت وقائع المؤتمر بكلمة للدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا الذي أشاد بالمشروع ووصفة بالتجربة المبتكرة لإرتباطة بالتراث والمؤلفات المصرية والعربية وأشار إلى أهميته في صون الهوية الفنية وإعادة إحياء الأعمال التراثية مع الحفاظ على طابعها الخاص.

ومن جانبه وجه الفنان على الحجار الشكر لوزارة الثقافة ودار الأوبرا على تبنى فكره المشروع ودعمه، مشيرا إلى أنه يضم عدة عروض تبدأ بألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، مضيفا أن العروض غير مرتبطة بالترتيب الزمني.

وأكد أنه يسعى لإعادة إحياء تراث الموسيقى العربية وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ عظماء الموسيقى في مصر والعالم العربي بشكل عصري في قالب مختلف بشكل أقرب إلى الأوبريت.

وقال مخرج العرض عصام السيد: إن الشكل الفنى للمشروع يعد مغامرة فنية باعتبار المغامرة أحد أسباب تطور الفنون، وأشار إلى أن المشروع يعد تطويرا لشكل الحفلات الغنائية ويستهل بالموسيقار محمد عبد الوهاب أحد رموز الموسيقى العربية ويعد تأريخا لعصره ويروي مجموعة من الأحداث آنذاك.

وأكد مؤلف العرض الكاتب أيمن الحكيم: إن مشروع 100 سنة غنا هو نتاج عمل موسيقي بتوزيعات مختلفة، مشيرا إلى أنه يأتي فى شكل معاصر مع الاحتفاظ بالطابع الفريد للموسيقى العربية.

ولفت إلى أن المشوار الفنى الحفل للنهر الخالد والحافل بالأعمال والتجارب المميزة، وأكد أهمية المشروع ومكانته التي تليق بمكانة الأوبرا وتاريخ الفنان على الحجار.

يشار إلى أن أولى عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا من اخراج عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم ويشارك خلاله ضيف الشرف النجم محمد الحلو، ميدو عادل ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية احمد عفت، نهاد فتحى، أسماء كمال بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر وتصميم الاستعراضات رجوى حامد، الديكور محمد الغرباوى والإضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبد العظيم ويضم مختارات من أهم وأشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إلى جانب معلومات وتسجيلات نادرة فى شكل غنائى درامى استعراضي.

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول اهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف الى تاكيد ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى و الغناء وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الموسيقى العربى والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.