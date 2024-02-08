محاكمة المتهم بقتل زميله في الزيتون.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الخميس، جلسة محاكمة المتهم بقتل زميله في الزيتون.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم "م. ح" إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 31 أغسطس للعام الماضي بدائرة قسم الزيتون بمحافظة القاهرة قتل زميله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لما ضمره قلبه من ضغينة، لأن المجني عليه طلب منه أن يعيد له المبلغ الذي اقترضه، فقام المتهم بانتظاره والتعدي عليه وبعد أن حاول المجني عليه أن يفر هاربًا من بين يديه لاحقه وقام بطعنه عده طعنات بسلاح أبيض "مطواه" بأعلى أنسجته اليمنى وطعنة بأعلى الصدر مما نتج عن قطع في الشريان الإبطي والأيسر، وطعنه في يده حتى فارق الحياة.