تصل درجة بهذه المنطقة.. "الأرصاد" تحدد أكثر المناطق برودة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، وأكثر المناطق المعرضة للبرودة وانخفاض درجات الحرارة.

وتصدرت مدينة سانت كاترين قائمة أكثر المناطق برودة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 1 درجات مئوية، فيما جاءت مدينة نخل كثاني أكثر المناطق برودة بـ 3 درجات مئوية.

وجاءت مدينة سيوة ومحافظة سوهاج ثالث أكثر المناطق برودة اليوم بـ7 درجات مئوية، ثم محافظة المنيا وأسيوط والأقصر بـ8 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أنه أنه يسود حالة الطقس اليوم، أجواء دافئة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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