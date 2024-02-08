شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد 5 إجراءات لتنظيم وإدراة مخلفات الهدم والبناء.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات،إجراءات لنقل وتدوير مخلفات الهدم والبناء من اجل الحفاظ على البيئة، بهدف القضاء على مشكلة تراكمها.

إنشاء جهاز خاص بتنظيم وإدارة المخلفات ، احد اوجة تطبيق القانون ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى، الامر الذى يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، إضافة الى انه يعمل على جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

شملت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، عدد من الاجراءات وآليات تنظيم نقل مخلفات الهدم والبناء والتعامل معها.

1. جهاز تنظيم وادراة المخلفات يقوم بإجراء دراسات فنية لتحديد نفقات التخلص من مخلفات الهدم والبناء، يتحملها مولد المخلفات مقابل دفنها في الأماكن الرسمية المحددة من المحافظات وأجهزة المدن الجديدة.

2. الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء تقوم بحصر مخلفات الهدم والبناء الملقاة على جانبي الطرق وفي الأراضي الفضاء، باستخدام التصوير الجوي بالأقمار الصناعية والتنسيق مع الجهاز في هذا الشأن.

3. وزارة التنمية المحلية من خلال التنسيق مع المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع أجهزة المدن الجديدة، من خلال دعم الجهاز والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تقوم بتصميم وإنشاء غرف مراقبة مركزية لحركة مخلفات الهدم والبناء باستخدام تقنيات المعلومات الجغرافية و تحديد المواقع.

4. يتم تزويد غرف مراقبة مركزية لحركة مخلفات الهدم والبناء بقواعد البيانات أنشطة نقل وتدوير ودفن المخلفات.

5. جهاز تنظيم وإدارة المخلفات يقوم بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتجميع البيانات الواردة ومتابعة تحديثها وتحليلها وإصدار تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن النتائج