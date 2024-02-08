شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عروض الأوكازيون الشتوى 2024 لليوم الرابع بتخفيضات تصل لـ50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوى 2024، لليوم الرابع على التوالى، وعلى الجهات المشاركة في الأوكازيون الحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.

ووفقا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2024 فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن نسبة التخفيضات تتراوح من 20 إلى 50%، كما تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين الحملات على الأسواق، للتصدى لأى مخالفات والتأكد من جدية العروض في تخفيضات الأسعار.

جدير بالذكر أن وزارة التموين كانت قد أصدرت نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه في فترة الأوكازيون الشتوي 2024، للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار، منها التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.