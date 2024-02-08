شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من (10 - 11 درجة مئوية)، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 10، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 10.