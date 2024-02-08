خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 9 آلاف مخالفة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 16475 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 9375 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و432 مخالفة السير بدون تراخيص، و122 مخالفة موقف عشوائي، و6 مخالفات لشروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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