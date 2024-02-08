وزير الصحة يبحث تنفيذ المنشآت الذكية ضمن مشروع "المدينة الطبية للمستشفيات التعليمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ممثلي شركة "هواوي" الصينية وعدد من شركات التطوير العقاري والتجهيزات الإنشائية، لمناقشة العمل المستقبلي في تنفيذ المباني الذكية ضمن مشروع "المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية" وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية في مجال رقمنة الرعاية الصحية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة مقترحات العمل المقدمة من الشركات لتصميم وتنفيذ المدينة الطبية المتكاملة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وما ستضمه المدينة من مبان طبية وتعليمية وخدمية وبحثية على أرض واحدة وبطاقة 4 آلاف سرير.

وتابع "عبد الغفار" أن الوزير ناقش مع الشركات النماذج المقترحة للتنفيذ وفقًا للأهداف المرجوة من تلك المدينة من الناحية الطبية والاستثمارية، وعوائد العمل بالنظم التكنولوجية في هذه المدينة اقتصاديًا بما يعظم الاستفادة من هذا المشروع الضخم، حيث وجه الوزير في هذا الصدد بمراجعة جميع النماذج إنشائيًا ووظيفيًا قبل البدء في التنفيذ.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير أكد أهمية التعاون مع شركة "هواوي الصينية" في مجال إدارة النظم التكنولوجية لمدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية، مشيرًا إلى العلاقات القوية التي تربط بين مصر والصين سياسيًا واقتصاديًا.

وقال "عبدالغفار"، إن الوزير وجه بدراسة استغلال كافة إمكانيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وكذلك دراسة استحدات النظم الجديدة التي تخدم العمل والخدمات المقدمة بالمدينة الجديدة، مشددًا على العمل وفقًا لخطط واضحة ودراسات علمية لتعظيم الاستفادة من هذا المشروع.