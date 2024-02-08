شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الإبلاغ عن مخالفات التجار والأسعار فى محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة، أرقام التواصل مع مديري الإدارات الرقابية المركزية على مستوى المحافظة، للتيسير على المواطنين فى التواصل مع المديرية وتلقى شكواهم بشأن مخالفات التجار والبقالين والمخابز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشارت مدير مديرية التموين في الجيزة عبر صفحتها على "فيس بوك" إلى أن في حال وجود أي مخالفة أو شكوى بشأن جشع بعض التجار أو وجود مخالفات من أصحاب الأنشطة، يرجى الاتصال بالأرقام التالية أو إرسال رسالة عبر الواتس اب.

-(محي محمد، سلطان النجار/ مسؤولي المخابز)، التواصل عبر أرقام التليفون 01123841523 أو 01009183441.

-(رشا عمر/ مسؤولة السلع التموينية والبدالين)، التواصل عبر رقم التليفون 01121269412.

-(ياسر حنفي/ مسؤول سكر المباردة)، التواصل عبر رقم التليفون 01100962635.

-(مصطفى أحمد/ مسؤول غرامات المخابز)، التواصل عبر رقم التليفون 01008354444.

-(عماد شفيق/ مسؤول المطاحن)، التواصل عبر رقم التليفون 01065727968.

-(علي البربري/ مسؤول البترولية)، التواصل علر رقم التليفون 01141434995.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شدد على رؤساء الأحياء والمراكز، ومدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين، منبهًا على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.