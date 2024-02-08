شكرا لقرائتكم خبر عن "الصليب الأحمر" يثمن الدور المصرى البارز فى إدخال المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت كيت فوربس رئيسة الاتحاد الدولى للصليب الأحمر، إن كل ما يحدث في قطاع غزة يعد انتهاكا لكل القوانين الدولية، مؤكدة أن المساعدات التي تدخل غزة عبر الجانب المصري ضرورية للغاية.

أشادت بالدور البارز الذى يقوم به الهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات الى غزة، داعية إلى إدخال المزيد من المساعدات.

وقالت ان المنظمة ليست لديها إمكانيات الوصول إلى كل المناطق في قطاع غزة، حيث نواجه مشكلة في إدخال المساعدات إلى غزة بشكل آمن دون تعريض المدنيين للخطر.