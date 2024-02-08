شكرا لقرائتكم خبر عن يوم تدريبى للسيدات والعائلات لمواجهة التنمر بالكنيسة الأسقفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز بولاق للتنمية التابع لقطاع التنمية بالكنيسة الأسقفية، يوم تدريبى للسيدات والأطفال للتوعية من التنمر والتحرش، وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة "اليونيسيف"، حيث كان الحضور مئة وسبعون سيدة وما يقرب من السبعين طفل وخمسة وأربعين شاب تحت سن العشرون عامًا، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وضم اليوم تدريب أفراد العائلة على كيفية تعاملهم مع التنمر والتحرش والدفاع عن النفس ووضع الحدود اللازمة لهم، بالإضافة إلى التعرف على طريقة التعامل مع إحتياج المشاعر، إذ ضم اليوم الكثير من الورش التدريبية، وكان لكل مرحلة عٌمرية الورشة الخاصة بها، وورشة خاصة بالسيدات.

وتقدمت ميرفت بدّار المسئولة عن اجتماع سيدات بولاق بالشكر لرئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية لاستقباله وترحابه للورش، وأيضًا بالشكر للقس يشوع يعقوب عميد مساعد "رتبة كنسية" بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية لما قدمهُ بمساعدات للمركز.

جدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (ابيسكوكير) هى الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.