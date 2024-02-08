شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لقبول دفعة جديدة بمنحة المتفوقين فى العلوم والرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منحة مجانية تستهدف الطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية للمدارس «حكومية تجريبية - قومية من الصف الأول الإعداى إلى الثالث الإعدادى، في أطار التعاون المثمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالإشارة إلى مبادرة (أشبال مصر الرقمية).

وأوضحت وزارة التعليم، أنه تقرر فتح باب التسجيل لقبول دفعة جديدة استثنائية، دفعة فبراير 2024 التوجيه مدير مركز التطوير التكنولوجي نحو تنفيذ المبادرة بالمحافظة طبقاً للمعايير والآليات معايير ترشيح الطلاب بالمبادرة :-

- أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيد في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية (حكومية - تجريبية - قومية).

- السنوات الدراسية من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثالث الإعدادي.

- يتم ترشيح الطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بحد أدنى 90% لكل مادة.

- أن يكون الطالب ملم بأساسيات المهارات التكنولوجية ولديه القدرة علي التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يكون لدى الطالب حاسب الى متصل بشبكة الانترنت.

آليات ترشيح الطلاب الراغبين في الاشتراك بالمبادرة:

- الإعلان عن المبادرة بالمدارس الإعدادية حكومية - تجريبية - قومية بالمديرية.

- اختيار إدارة المدرسة للطلاب المنطبق عليهم الشروط.

- استيفاء موافقة ولى الأمر من خلال التوقيع على اقرار اشتراك الطالب.

- استيفاء منسق المدرسة استمارات الترشيح لطلاب المدرسة واعتمادها من إدارة المدرسة.

- ارسال الترشيحات المركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والذي سيقوم بإرسالها للإدارة العامة للتدريب الالكتروني بالوزارة.