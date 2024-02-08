شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار لجان حماية المستهلك بالأسواق لمنع احتكار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت لجان جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز في الأسواق اليوم للرقابة على المحلات التجارية، والتأكد من توافر السلع الغذائية والتصدي لأى مخالفات من شأنها احتكار السلع او منع التداول عن البيع للمواطنين.

على جانب آخر تستمر فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية،حيث يتم صرف السلع ضمن مقررات التموين عن شهر فبراير 2024 حتى الآن، ويستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات التموينية.

كان جهاز حماية المستهلك قد ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وحجب السلع من خلال الخط الساخن 19588.