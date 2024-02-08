اختلست 900 مليون جنيه.. كواليس اتهام سلمى الغزولي بالنصب على 2000 ضحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشفت نهى الجندي، محامية ضحايا أكبر عملية نصب تمت عبر المواقع الإلكترونية تزعمتها البلوجر سلمى الغزولي، تفاصيل ما جرى مع موكليها.

وقالت "الجندي" لـ"الخليج 365"، اليوم الخميس، إن سلمي الغزولي بصفتها المتهمة بتلك العمليات أوقعت حوالي 2000 ضحية من السيدات والفتيات الراغبات في تجارة الملابس، مؤكدة أنها حصلت على مبالغ بلغت 900 مليون جنيه.

البلوجر سلمى الغزولي، عشرينية تهتم بتجارة الملابس بماركة "شي إن العالمية"، اتبعت حيلة خداعية، للنصب على تجار الملابس، وزعمت إعطاءهم خصومات على الملابس وكافة منتجات "شي إن"، ولكن بشرط تحويل الأموال من خلال "إنستا باي" وتحويلات أخرى بعيداً عن التحويلات البنكية المباشرة.

واعتمدت "الغزولي" في الترويج لنفسها عبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلت صفحات البلوجر المشاهير للإعلان عن منتجاتها.

ونشرت إحدى المتضررات من عملية نصب سلمى الغزولي منشوراً عبر موقع "فيسبوك"، قالت من خلاله: "اللي في الصورة دول النصابين سلمى الغزولي وأخواتها، أكبر تشكيل عصابي مر على تاريخ مصر، صاحبة بيدج عالموضة اللي كل البلوغر في مصر عملولها إعلانات، ومعاهم خلود صاحبة صفحة جروب الوسيط للشحن، النصابين دول عملوا أكبر عملية نصب في تاريخ مصر".

وحررت مجموعة من الفتيات المتضررات من عملية نصب سلمى الغزولي، محاضر ضدها بقسم شرطة أشمون بالمنوفية، ومكتب النائب العام ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة، متهمينها بالاحتيال والنصب عليهم مستغلة وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك.

وقالت "الجندي"، دفاع الضحايا، إنه تم القبض على سلمى الغزولي وشقيقها وآخرين بتهمة النصب، بينما هربت المتهمة الأخيرة خلود الصاوي صاحبة شركة الوسيط خارج البلاد، موضحة: أن هناك 13 فتاة من إجمالي 1000 ضحية تواصلن معها من ضمن ضحايا سلمى الغزولي للدفاع عنهن.

وقررت النيابة المختصة، حبس الغزولي وشقيقها محمد بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه من حوالي 2000 ضحية من تجار الملابس ببراند عالمي عبر صفحتها "عالموضة" 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتم ترحيل سلمى الغزولي وشقيقها إلى محافظة المنوفية، نظرًا لكثرة البلاغات في مركز أشمون وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية حول الواقعة بعد إصرار البلوغر وشقيقها على إنكار نصبهما على الضحايا.