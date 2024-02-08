"خناقة بالطوب".. قرار عاجل من المحكمة ضد ميكانيكي متهم بقتل جاره بـ"عزبة السلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، ميكانيكي بالسجن المشدد 7 سنوات في اتهامه بقتل جاره بواسطة "حجر طوب" إثر مشاجرة بينهما في عزبة السلام بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية كلاً من المستشارين عبد الرحيم علي علي ومحمد حسن خطاب.

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة المتهم الأول "خالد" بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وبراءة باقي المتهمين في القضية عما أسند إليهم من اتهام.

النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم ١٣٩١٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات الصف المقيدة برقم ٥٦٩٧ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب الجيزة، وجهت للمتهمين "خالد.س" و "إسلام.س" و "أحمد. س" و" "ميرفت.س" و "شيماء. س" و "ماجدة .س" لأنهم في 27 أكتوبر 2022، استعرضوا القوة و لوحوا بالعنف تجاه المجني عليهم "عطوة" و " محمد" و"هلال"، كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم وتعريض حياتهم للخطر حال إحرازهم الأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص - اتٍ وصفها - على النحو المبين بالتحقيقات.

أضافت التحقيقات أن الجريمة تالية الوصف لأنه في ذات الزمان وبذات المكان قتلوا المجني عليه الأول "عطوة"عمداً بأن بيتا النية و عقدا العزم على قتله، إثر خلاف بينهم وما أن ظفروا به حتى سدد له الأول منهما ضربة "طوبة" أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

أوضحت التحقيقات أن المتهمين حازوا و أحرزوا أدوات "طوب - حجارة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها في القضية.