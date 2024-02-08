تأجيل دعوى إلغاء نقل محكمة حلوان إلى 15 مايو لـ 18 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من محسن محمد محمود البهنسي و5 آخرين، التي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري المستمر الصادر من المستشار وزير العدل بصفته بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادي والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و ١٥ مايو من مقرهما الحالي بمحكمة حلوان الابتدائية لمقرها الجديد الكائن امتداد ١٥ مايو، اعتبارا من 1 يناير 2024، لجلسة 18 مارس المقبل؛ للاطلاع والرد.

يذكر أن المستشار وزير العدل عمر مروان أصدر قرارًا بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادي والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و ١٥ مايو من مقرهما الحالي بمحكمة حلوان الابتدائية لمقرها الجديد الكائن امتداد ١٥ مايو.