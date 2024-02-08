برلمانية تسأل الحكومة عن خطة الاستفادة من مخلفات قصب السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال للحكومة ممثلة في وزارتي البيئة، والتجارة والصناعة، بشأن تعظيم الاستفادة من مخلفات قصب السكر.

وقالت النائبة فاطمة سليم، إن قصب السكر ينتج عنه العديد من المخلفات سواء في مصانع السكر أو مصانع العسل الأسود، وهناك استفادة منها بالفعل إلا أنها ليست على المستوى المطلوب.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مخلفات قصب السكر يمكن استخدامها في صناعة الخل والمولاس والسماد العضوي والكحول وغيرها.

وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود بعض المصانع التي تستخدم هذه المخلفات في عمليات الصناعة، إلا أن هناك كميات كبيرة مهدرة ولا يتم الاستفادة منها، خصوصا تلك التي تنتج عن مصانع العسل الأسود.

وأكدت النائبة فاطمة سليم، أن مصانع العسل الأسود لا تستفيد بأي شكل من مخلفات قصب السكر، بل تكتفي باستخدامها كوقود في الأفران.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارتي البيئة والتجارة والصناع، ببحث أوجه الاستفادة من هذه المخلفات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.