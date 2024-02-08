الزراعة: تحصين أكثر من 1.3 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقديم خدمات الحملة القومية الأولى لعام 2024 لتحصين الأبقار والماعز والأغنام ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام.

وقال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الحملة بدأت 27 يناير الماضي بجميع محافظات الجمهورية بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح أنه تم تحصين حوالي مليون و310 آلاف و62 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام منذ بداية الحملة حتى 7 فبراير 2024.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية.