من السخنة إلى الإسكندرية في 2:10 ساعة.. "الأنفاق" تعلن زمن رحلات القطار السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



كشفت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، المدة المتوقعة التي تستغرقها رحلات القطار الكهربائي السريع.

وقالت الهيئة، إن القطار السريع "VELARO" هو قطار ركاب فائق السرعة، يسير بسرعة 250 كم في الساعة.

وأضافت أنه للمرة الأولى في مصر ستشهد منظومة النقل السككي بالجر الكهربائي تشغيل 3 أنواع من القطارات لتغطية كل الاحتياجات.

وتابعت أن القطار السريع يقف في (العين السخنة - العاصمة الإدارية - محمد نجيب - حدائق أكتوبر - 6 أكتوبر - السادات - الاستاد - الإسكندرية - برج العرب - العلمين - الضبعة - رأس الحكمة - مرسى مطروح).

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق إلى أن توقيت الرحلات المتوقع عبر القطار فائق السرعة يبلغ:

- من العين السخنة إلى الإسكندرية: 2 ساعة و10 دقائق.

- من العاصمة الإدارية إلى مرسى مطروح: 2 ساعة و50 دقيقة.

- من الإسكندرية إلى مرسى مطروح: ساعة و50 دقيقة.