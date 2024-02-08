الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1445 هجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1445 هجرية.

وقالت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك": هلال شهر شعبان 1445 هـ سيكون استطلاعه بعد غدٍ السبت بإذن الله تعالى.. اللهم بلغنا رمضان.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن هلال شهر شعبان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 رجب 1445 هـ الموافق 10/2/2024 (يوم الرؤية).

وأوضحت المعهد، في بيان صادر عنه قبل عدة أيام، أن الهلال الجديد يبقى لمدة 39 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر لمدد تتراوح بين (40 – 42 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 30 و50 دقيقة.

وأشار معهد البحوث الفلكية، إلى أنه بذلك تكون غرة شهر شعبان 1445 هـ فلكيًا يوم الأحد 11/2/2024.