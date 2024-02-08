شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 من مشاة البحرية الأمريكية إثر سقوط مروحيتهم فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأمريكي، مصرع 5 من مشاة البحرية إثر سقوط مروحيتهم خارج مدينة يان دييجو جنوب ولاية كاليفورنيا، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

كانت وسائل إعلام أمريكية، قالت أمس، إن الجيش الأمريكي فقد الاتصال بمروحية عسكرية على متنها 5 عناصر من مشاة البحرية، كانت متجهة من قاعدة في لاس فيجاس إلى كاليفورنيا.