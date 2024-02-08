البورصة السلعية تكشف حقيقة تداول الذهب عبرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدرت البورصة السلعية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانا مهمًا لتوضيح حقيقة طرح الذهب بالبورصة السلعية.

وقالت البورصة السلعية، إنه بالإشارة إلى البيان الصادر من شركة جولد ايرا للاستثمار في الذهب المتداول على عدد من المواقع الإلكترونية بتاريخ 8-2-2024 تحت عنوان جولد ايرا تبدأ التداول على الذهب بالبورصة السلعية فبراير الجاري.

وأوضحت البورصة السلعية، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لبدء تداول سلعة الذهب على منصة البورصة السلعية وأن الأمر ما زال قيد الدراسة واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

وأكدت البورصة السلعية، أن كل ما يخص تداول السلع الجديدة على منصتها الإلكترونية والإعلان عنه هو شأنً خاص بالبورصة السلعية - مصر فقط دون غيرها.