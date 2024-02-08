شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: بعض قواتنا المنسحبة من غزة تتدرب على مواجهة حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال بعض قواتنا التي انسحبت من غزة تتدرب على مواجهة حزب الله على حدودنا الشمالية مع لبنان، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

كما أعلن جيش الاحتلال اغتيال قائد المنطقة التي قصف حزب الله اللبناني منها اليوم قاعدة كريات شمونة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.