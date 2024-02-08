شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة السلعية: لم يتم تحديد موعد لبدء تداول الذهب للشركات على المنصة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت البورصة السلعية – مصر أنه بشأن إعلان بعض الشركات عن بدء التداول على الذهب بالبورصة السلعية فبراير الجاري، فانه حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لبدء التداول للشركات على سلعة الذهب على منصة البورصة السلعية، وأن الأمر مازال قيد الدراسة و استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

وأعلنت البورصة السلعية - مصر فى بيان أن كل ما يخص تداول السلع الجديدة على منصتها الإلكترونية والإعلان عنه هو شأنً خاص بالبورصة السلعية - مصر فقط دون غيرها.

وعلى مدار أكثر من عام نجحت البورصة السلعية _مصر فى تداول العديد من المنتجات عبر المنصة الإلكترونية للبورصة بهدف تقليل كثرة حلقات تداول السلع وبالتالى القضاء على الوسطاء والسماسرة مما يقلل التكلفة، الأمر الذى ينعكس بشكل إيجابى على السعر النهائى للمستهلك، خاصة بعدما وصل عدد الشركات المسجلة على منصة البورصة إلى ما يقرب من 1450 شركة حتى الشهر الماضى ، حيث تعد البورصة السلعية أحد الآليات لضبط الأسواق، وتعمل علاقة مباشرة بين البائع والمشترى، مما تقلل الوسطاء، كما توفر تقارير وإحصائيات دورية فيما يتعلق بتداول السلع، بالإضافة إلى أنها أحد الآليات للتحوط.