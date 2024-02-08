شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: أكثر من 35 ألف شهيد ومفقود فى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك أكثر من 35 ألف شهيد ومفقود في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 2395 مجزرة منذ السابع في أكتوبر، مضيفة أن الخسائر الأولية المباشرة للحرب الإسرائيلية تجاوزت 15 مليار دولار، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

كما أشارت إلى أن الاحتلال ألقى أكثر من 66 ألف طن متفجرات على منازل المواطنين الآمنين في غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.