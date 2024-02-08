شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة "أبواب الخير" لرعاية 5 ملايين مواطن.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر
وكان صندوق تحيا مصر قد استعرض تقريرا عن الأنشطة ودور الصندوق التنموي والرائد على مدار عام 2023 ومبادرات رعاية الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا، كما كثّف الصندوق من أنشطته ومبادرته المختلفة حتى أصبح مثال يحتذى به لما يبذله من جهود عديدة في مجال العمل الخيري والتنموي حيث نفذ العديد من المشروعات خلال عام 2023 التي خدمت ما يقرب 4,3 ملايين مواطن بتكلفة 3,037 مليار جنيه خلال عام 2023، لدعم سياسات الدولة المصريـة في توفير الخدمات التي من شأنها ضمان تحسين الظروف المعيشة للفئات المستحقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية كما أن مبادرات الصندوق تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية في تجاوز الصعاب وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك من خلال الانتشار الجغرافي الواسع والوصول إلى كافة المستحقين في أنحاء الجمهورية.
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