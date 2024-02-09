تكريم مجدي يعقوب ضمن الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

شهد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، مراسم تكريم الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في دورتها الخامسة لعام 2024.

جاءت مراسم التكريم بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، وتم تكريم جراح القلب الشهير السير مجدي يعقوب، والجمعيتين الإنسانيتين في إندونيسيا "نهضة العلماء" و"المحمدية"، والأخت نيلي ليون كوريا، الرئيس والمؤسس المشارك لمنظمة غير حكومية في دولة تشيلي، والذين تشاركوا الجائزة للعام 2024، حيث تحرص الجائزة على تكريم الأفراد والمؤسسات من جميع أنحاء العالم، الذين يعملون على تعزيز التضامن والنزاهة والعدالة والتفاؤل على الصعيدين المحلي والدولي، ويسعون إلى تحقيق اختراق نحو التعايش السلمي.

أقيمت مراسم التكريم في صرح زايد المؤسس، تحت شعار "حكايات من نور"، بحضور الرئيس خوسيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، ومعروف أمين، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، و الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وسهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

كما شارك كل من قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا والبيرتو فان كلافيرين وزير خارجية جمهورية تشيلي في مراسم التكريم عبر مقطع فيديو.

و أوضح المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية أن لجنة التحكيم المستقلة للجائزة في نسخة عام 2024 قامت بالاطلاع على مئات الترشيحات من الأفراد والمنظمات الملهمة والمؤثرة، مشيرا إلى أن المكرمين هذا العام هم أبطال حقيقيون للأخوة الإنسانية عبر الثقافات والدول ومختلف المجالات. كما يؤكد التكريم لهذا العام على أن الجائزة هي حقاً مبادرة عالمية ومنصة بالغة الأهمية لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية.

وقال السير مجدي يعقوب: "يشرفني أن أكون جزءاً صغيراً في هذا المسعى العظيم الذي يوحد الناس في جميع أنحاء العالم حتى نساهم في نشر العدالة والنزاهة وعدم التمييز بين الناس في كل مكان، كما أتطلع إلى العمل مع فريق جائزة زايد للأخوة الإنسانية لتحقيق أهدافنا المشتركة."