المرتبات لا تقارن بالأسعار.. مصطفى بكري: اللي دخله 15 ألف جنيه هيصرف على عياله إزاي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نوه الإعلامي مصطفى بكري إلى صعوبات الحياة اليومية التي يواجهها المواطن المصري، مشيرًا إلى تدني القدرة الشرائية للموظفين في ظل الأجور الحالية مقارنة بالأسعار وتناقص قيمة الجنيه.

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، مساء الخميس: يجب ألا تستهين الحكومة بصمت الشعب على الغلاء، ولا تنتظر حتى الانفجار، اللي بياخد 10 أو 15 ألف جنيه حد يقولي هيصرف إزاي على بيته وعياله.. الحياة بقيت صعبة على الناس والمرتبات لا تقارن بالأسعار.. قوة الجنيه في تراجع.

وأكد على أهمية التصدي للسوق الموازية لتشجيع عودة تحويلات المصريين في الخارج وضرورة معالجة الاختلالات في السوق المصرفي.

ونوه بأن هناك اقتراحات بتحرير سعر الجنيه بالكامل ولكنه حذر من التبعات السلبية التي قد تنجم عن ذلك مثل ارتفاع الأسعار والتضخم. وبدلاً من ذلك، قدم مقترحًا بالحفاظ على سعر الصرف الحالي للجنيه حتى منتصف العام، مع مواصلة المحادثات مع صندوق النقد الدولي لتحديد مسار الاقتصاد المصري.