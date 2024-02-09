درجة مئوية بهذه المنطقة.. "الأرصاد" تحدد أكثر المناطق برودة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، وأكثر المناطق المعرضة للبرودة وانخفاض درجات الحرارة.

وتصدرت مدينة سانت كاترين قائمة أكثر المناطق برودة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 1 درجات مئوية، فيما جاءت مدينة نخل كثاني أكثر المناطق برودة بـ 4 درجات مئوية.

وجاءت مدينة سيوة ومحافظة أسيوط والوادي وسوهاج، كثالث أكثر المناطق برودة اليوم بـ7 درجات مئوية، ثم مدينة رفح ومحافظة المنيا بـ8 درجات مئوية.

وتشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواء مائلة للدفء خلال فترات النهار، على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وتكون دافئة على جنوب سيناء والبلاد، وتشتد البرودة ليلًا وأثناء الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

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