شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ غدا إيقاف حركة القطارات بين محطتى جلال ورأس الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر غدا، السبت، إيقاف حركة القطارات بين محطتي جلال / رأس الحكمة بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفه مؤقتة، حتى مساء يوم الاثنين الموافق 20/2/2024.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن الإيقاف يأتى نظراً لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتى جلال - رأس الحكمة، ضمن تنفيذ أعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح)

وأضافت هيئة السكة الحديد: "سيتم اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة جلال والقطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة رأس الحكمة"، والجدير بالذكر أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطتى جلال ورأس الحكمة، لنقل الركاب بين المحطتين خلال تلك الفترة بما يتناسب مع مواعيد القطارات.

ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 654 ليقوم من محرم بك الساعة 13 بدلا من الساعة 14.20 ويصل جلال الساعة 17.30.

وتعديل ميعاد قطار 299 ليقوم الساعة 16 من مرسي مطروح بدلا من الساعة 15.10 ليصل رأس الحكمة الساعة 17 مع استمرار إيقاف تشغيل قطارى 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس.

واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي محطتي جلال ورأس الحكمة خلال تلك الفترة.