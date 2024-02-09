شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مجزرة إسرائيلية فى غزة تسفر عن استشهاد 107 أشخاص و142 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان، اليوم الجمعة، إنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27947 شهيدا و67459 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.