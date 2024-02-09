شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة صيادلة القاهرة تفتتح مقرها الدائم بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت نقابة صيادلة القاهرة، عددا من الصيادلة الحكوميين فى افتتاح مقر مدينة نصر الدائم والكائن فى 49 ش مصطفى النحاس بحضور أعضاء المجلس عضو مجلس الشيوخ ونقيب القاهرة النائب الدكتور محمد الشيخ، اادكتور رضا مراد، الدكتور جمال بشندي، الدكتور عماد ميخائيل، الدكتور محفوظ رمزي، الدكتور البدرى الهوارى، الدكتور عمرو مغربى، الدكتورة أماني فتوح.

حيث استهل النقيب بالترحيب بالضيوف مؤكدا على أن المقر هو بيت الصيادلة الدائم بالقاهر، معرجا على الخدمات المختلفة التى تقدمها النقابة، داعيا الصيادلة الحكوميين للمشاركة فى المقر بأفكارهم وطرح الحلول للمعوقات التي تواجههم أثناء العمل.

كما أفاد وكيل المجلس الدكتور رضا مراد فهيم بأهمية تلك المشاركة البناءة وتوطيد العلاقة بين الصيادلة الحكوميين ونقابتهم للنهوض بالمهنة.

كما اشار الدكتور عماد ميخائيل أمين الصندوق إلى أهمية ارتباط الصيادلة بمختلف أنماط عملهم وفى القلب منهم الصيادلة الحكوميين بالنقابة وأنشطتها والمشاركة الفعالة فى شعار أطلقه اليوم communication and paradigm shift.

فيما استعرضت الدكتورة اماني فتوح رئيس لجنة الحكوميين أهم الأنشطة التى تهم فئة الحكوميين والدورات التدريبية المختلفة وتخفيض اسعارها بالنقابة بيت الصيادلة.

وأكد من جانبه الدكتور عمرو مغربي رئيس لجنة الخدمات على الرحلات المختلفة التى تقوم بها النقابة، مؤيدا لرغبات الحضور من الحكوميين بعمل رحلات خاصة تناسب طبيعة عملهم ورحلات مجانية للمتميزين منهم.

ورحب الدكتور محفوظ رمزي رئيس اللجنة الإعلامية بالحضور، مشددا على أهمية المشاركة البناءة فى تطوير العمل الحكومي، ولافتا النظر إلى دور الصيدلي الحكومي العظيم فى أزمة كورونا ومساندة الدولة.

وأشادت من جانبها د. علا خطاب مدير ادارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة بالمقر واستقبال المجلس للحضور والخدمات التى خصتها النقابة للصيادلة الحكوميين وشاركت د. محمد الشيخ بتكريم المهنيين من الصيادلة الحكوميين والمتميزين بأماكن عملهم المختلفة بمشاركة أعضاء المجلس الحضور.