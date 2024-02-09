بـ 54 قضية.. ليلة سقوط عصابات العُملة بـ 17 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملات أمنية مُكبرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 54 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 17 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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