مواد غذائية وبترولية.. ضبط 1262 قضية تموينية في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع شرطة التموين والتجارة، البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 1262 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بلغت قرابة 2400 طن سلع تموينية أبرزها "228 طن أرز – 244 "طن دقيق" – 150 ألف لتر مواد بترولية – 9 آلاف عبوة سجائر).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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