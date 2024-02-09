شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: انعقاد مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى كل خميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف إطلاق وانعقاد مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى بواقع ألف مسجد على الأقل على مستوى الجمهورية كل يوم خميس عقب صلاة العصر، وستدور حلقات الحديث حول أذكار اليوم والليلة، والأدعية المأثورة، سواء فى الصلاة، أم عند الإفطار، أم في السفر، أم عند الطعام والشراب، والنوم واليقظة، ودخول الأسواق والبيع والشراء، وفي حالة نزول نعمة أو بلية، وسائر حركات وسكنات حياتنا، في ضوء كتاب الأذكار للإمام النووي شرحًا وتطبيقًا.

كما حددت الوزارة موضوعات خطب شعبان ورمضان 1445هــ

أولًا : خطب شهر شعبان 1445 هـــ

الجمعة الأولى : حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.

الجمعة الثانية : تحويل القبلة دروس وعبر.

الجمعة الثالثة : مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان.

الجمعة الرابعة : يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.

ثانيًا : خطب شهر رمضان 1445 هـــ

الجمعة الأولى : رمضان شهر الطاعات

الجمعة الثانية : رمضان شهر الانتصارات

الجمعة الثالثة : أعمال و فضائل العشر الأواخر من رمضان .

الجمعة الرابعة : صدقة الفطر وحق الله في المال .. أحكام ومقاصد.