القبض على لص الأبواب الحديدية في المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث المنيرة الغربية سبب تعدد بلاغات سرقة الأبواب الحديدية.

جهود البحث توصلت إلى تورط حلواني له معلومات جنائية واتجاره فيها، واعترف بارتكاب 7 وقائع.

المتهم أرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية (عامل خردة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه والمسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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