وصلة ضرب تنهي حياة "إيمان" على يد زوجها بالطالبية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جولة خلافات جديدة بين "إيمان" وزوجها تطورت إلى اعتدائه عليها بالضرب حتى سقطت جثة هامدة في عش الزوجية بمنطقة الطالبية غرب الجيزة.

العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة ربة منزل بها آثار كدمات وسحجات بالجسم، والاشتباه في وفاتها.

تحريات الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية توصلت إلى أن زوجها وراء وفاتها، وسقوطه على الأرض بعد ضربه لها.

للوهلة الأولى ظن الزوج أنها ستستفيق سريعًا لكنه اكتشف رحيلها فزعم وفاتها نتيجة سقوطها من علو، لتتحفظ عليه قوات الشرطة.

أودعت الشرطة جثة المجني عليها "إيمان.م." ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بالتشريح لتحديد سبب الوفاة.