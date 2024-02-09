موضوعات خطب الجمعة لشهري شعبان ورمضان 1445 هجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوعات خطب الجمعة لشهري شعبان ورمضان 1445هــ،

وأوضحت أن الخطب على النحو التالي:

أولًا : خطب شهر شعبان 1445 هـــ

الجمعة الأولى : حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.

الجمعة الثانية : تحويل القبلة دروس وعبر.

الجمعة الثالثة : مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان.

الجمعة الرابعة : يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.

ثانيًا : خطب شهر رمضان 1445 هـــ

الجمعة الأولى : رمضان شهر الطاعات

الجمعة الثانية : رمضان شهر الانتصارات

الجمعة الثالثة : أعمال و فضائل العشر الأواخر من رمضان .

الجمعة الرابعة : صدقة الفطر وحق الله في المال .. أحكام ومقاصد .