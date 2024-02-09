موضوعات خطب الجمعة لشهري شعبان ورمضان 1445 هجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت وزارة الأوقاف، موضوعات خطب الجمعة لشهري شعبان ورمضان 1445هــ،
وأوضحت أن الخطب على النحو التالي:
أولًا : خطب شهر شعبان 1445 هـــ
الجمعة الأولى : حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
الجمعة الثانية : تحويل القبلة دروس وعبر.
الجمعة الثالثة : مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان.
الجمعة الرابعة : يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.
ثانيًا : خطب شهر رمضان 1445 هـــ
الجمعة الأولى : رمضان شهر الطاعات
الجمعة الثانية : رمضان شهر الانتصارات
الجمعة الثالثة : أعمال و فضائل العشر الأواخر من رمضان .
الجمعة الرابعة : صدقة الفطر وحق الله في المال .. أحكام ومقاصد .