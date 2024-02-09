الرئاسة: معبر رفح سيظل مفتوحًا لضمان تدفق المساعدات إلى غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، بأن مصر ستواصل فتح معبر رفح لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستمر، مؤكدًا على عدم الاهتمام بالشائعات الرائجة والمتداولة.

وفي حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال فهمي إن القيادة المصرية والمجتمع المدني يتحدان في جهود تلبية احتياجات سكان غزة من الطعام والمأوى وغيرها من الضروريات.

أكد فهمي على موقف مصر الثابت في رفض تسييس المساعدات والتنديد بالإجراءات العقابية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وشدد على أن مصر تسعى لتقديم الدعم الكافي للمدنيين في غزة دون قيود، مع التأكيد على البحث عن حل سلمي ووقف إطلاق النار.

وأعرب عن موقف مصر القائم على المبادئ والحسابات العقلانية، مشيرًا إلى أن مصر سهّلت زيارات العديد من الشخصيات الدولية لمعبر رفح للوقوف على الجهود المصرية في تخفيف الأزمة الإنسانية. واختتم بأن الجهود المصرية تتواصل بالتعاون مع الشركاء الدوليين لإيجاد حلول دائمة للنزاع.