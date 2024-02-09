شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: حزمة الحماية الاجتماعية حافز لنا للالتفاف حول الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن مجلس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية البالغ عددها 27 نقابة فرعية على مستوى المحافظات، قد فاجأهم الرئيس السيسى بهذا الدعم المشكور من أب إلى أبنائه وشعور القائد لجنوده، والزراعيين فى قلب الأحداث والعمل الجاد لتحقيق الأمن الغذائى ويسارع الرئيس السيسى دوما على دعم الفلاحين والمزارعين من توجيهه للحكومة بدعم وزياده أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية واستلامها من الفلاحين وليس أدل على ذلك من زياده أسعار توريد قصب السكر فى الموسم الحالى فى سابقه لم تحدث من قبل.

وأضاف خليفة: أن حزمه الدعم الاجتماعى وهذه المبادرة الرئاسية والتى تستحق كل اعتزاز وامتنان للرئيس السيسى لهى حافز لنا جميعا بمزيد من الالتفاف حول الرئيس ومساندة جهوده التى لا تعرف مللا ولا كللا ورغم تحمله مسئولية رفع الحصار وحمايه أهلنا فى فلسطين، والتواصل المستمر بكافة قيادات العالم والتواصل المصرى الفلسطينى لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية وحمايه الأرواح، وهو ما بدأت تستجيب له القوى الدولية على اختلاف توجهاتها.

واستطرد: وختاما أعانك الله سيادة الرئيس وسدد على طريق الحق خطاك وشعبك يلتف حولك التفاف الجنود خلّف القائد وسر على بركة الله.

وتتمثل الحزمة الاجتماعية الجديدة فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

كما أصدر الرئيس توجيهات للحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.

وذلك بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

كما قرر "السيسي" رفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%.

كما وجه الرئيس بزيادة 15% فى المعاشات لصالح 13 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 74 مليار جنيه.

كما شملت الزيادات 15% زيادة فى معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه.

وبذلك تصبح الزيادة 55% خلال عام واحد فقط من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” فى العام المالى 2024/2025.