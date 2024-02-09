"رحلوا معا كما جاءوا".. النيابة تصرح بدفن "توأم" فيصل بعد سقوطهما من الأسانسير



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

صرحت النيابة العامة بدفن جثتي طفل وشقيقته "التوأم" بعد مصرعهما إثر سقوطهم من الأسانسير داخل عقار بفيصل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بمنطقة المريوطية.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع طفلين نتيجة سقوطهما من المصعد.



كما استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أهلية المتوفين وأصحاب العقار للوقوف على أسباب الحادث.

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