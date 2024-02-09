"لو مقتلتوش ابن زكي .. محدش هيدخل بيتي ".. كيف أشعل "جحش" نار الثأر بين ابناء العم؟(نص تحقيق)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

مع غروب شمس الإثنين الأخير من يناير2023، وبعد أن عاد "محمد.ز" من عمله "محل ألبان" تربص به أبناء عمومته من عائلة "مبروك"، انقضوا عليه ضرباً، بعد أن حرضهم والدهم "محمد"على قتله كونهما على خلافات بعد أن تضررت أرضه الزراعية من من ماشية المجني عليه.

كيف أشعل "حمار" نار الثأر بين أبناء العم؟

"لو ما قتلتوش حد من عيلة زكي مش هتباتو في بيتي".. جُملة أثار بها العامل الخمسيني غضب أبنائه الثلاثة، وما أن شاهدوا الأبناء "محمد" جالساً أمام منزله، حتى انقضوا عليه ضرباً بآلات حادة " أزميل وعصا وفأس"، حتى أصيب الأخير بجروح متفرقة أخطرهم جرح غائر بالرأس، والذي أنهى حياته بعدما تسبب له بهبوط حاد في الدورة الدموية ونزيف بالمخ حسبما أفاد التقرير المبدئي الخاص بالمجني عليه.

وحصل " الخليج 365" على صورة من نص تحقيقات القضية رقم 1276لسنة 2023 جنح أوسيم والمقيدة برقم 4640 لسنة 2023 كُلي شمال الجيزة، المتهم فيها "عامل" بتحريض أبنائه الثلاثة على قتل ابن عمه "محمد" لخلافات بينهما في منطقة بشتيل بالجيزة.

وجاء نص أقوال شقيق المجني عليه و أقوال المتهمين والشهود في القضية كالتالي:

أولاً: أقوال شقيق المجني عليه

س/ ما تفصيلات ما حدث؟

ج / اللي حصل إن من يوم الجمعة اللي فات كان في خلافات بينا عشان كان في "جحشة صغيرة" عندنا دخلت أرض "محمد .م" فزعقوا معانا ساعتها والموضوع خلص.

بس امبارح كنت قاعد مع اخواتي وطلعت البيت لقيت زعيق في الشارع نزلت عشان اشوف في ايه؟.

لقيت "ابراهيم" المتهم الأول ـ وكان معاه "أزمة" حديد و"أحمد" ـ أخوه ـ معاه "ماسورة" ومصطفى معاه "عصايا" وبيضربوا اخواتي "محمد" و"زكي" وبقوله بس يا لا أرجع راح ضربوني أنا كمان في راسي وبعدها "محمد" أخويا روحنا بيه المستشفى.

س /متى وأين حدث ذلك؟

ج/ الكلام ده حصل امبارح 23 أكتوبر2023، الساعة 6 مساءا تقريبا قدام بيتي.

س/ ما طبيعة العلاقة فيما بينك وبين أطراف الدعوى وهل من سابق خلافات؟

ج/ هو محمد وزكي اخواتي وفيه صلة قرابة بيني وبين المتهمين، ومفيش غير الجمعة اللي فاتت ودي كانت مشادة بس.

س/ ما هي هي كيفية حدوث اصابتك تحديدا؟

ج/ هو اللي اللي حصل إمبارح سمعت صوت زعيق ولما نزلت لقيت إبراهيم ماسك "أزمة حديد" ومصطفى ماسك "عصايا" وأحمد ماسك "ماسورة" وابراهيم راح ضارب اخويا محمد على راسه كذا ضربة وبعد كده لقيت مصطفى وأحمد عوروني في راسي ووشي.

س/ ما هي الحالة التي كنت عليها آنذاك؟

ج/ أنا كنت عادي قبل الواقعة بين لما ضربوني محستش بحاجة ولقيت اخويا مرمي على الأرض ومخلص خالص جريت بيه على المستشفى بتاعت الوراق.

وجاء أقوال المتهمين في القضية كالآتي:

س/ ما تفصيلات حدوث الواقعة؟

ج/ اللي حصل اننا من فترة كبيرة اشترينا أرض بتمن قليل من ولاد "زكي"، وهما كانت عينهم على الحتة دي وفضلوا يدخلوا الحمار بتاعهم في الأرض عندنا كل شوية و يضايقوا فينا و حاسين إننا ضحكنا عليهم؛ وعشان كده فضلوا يضايقوا فينا ويدخلوا الحمار بتاعهم في الأرض عندنا كل شوية، وحصلت مشاكل بسبب كده بس كانت بتتلم؛ وآخرها ابنهم يوسف زكي ساب الحمار وقعد يشتم فينا وابونا اتعصب على الولد الصغير وقتها أنا كنت في الوراق وإبراهيم كان في المحل ومصطفي كان جاي من الأرض؛ ولما جينا لقينا زيدان عمال يشتم فى الشارع ويقول "ده بيت مفهوش راجل"، راح مصطفي أخويا كان معاه حته عصايا ودخل عندهم راحوا نزلوا ضرب فيه فلقيت حتة حديدة خدتها عشان اعرف ادافع عن نفسي وأحوش عن اخويا؛ راح زيدان ضربني على ضهري و راسي بالعصايا؛ ومحمد كان بيضرب أخويا ابراهيم على رأسه بالعصايا راح أخويا كان معاه أزمة حديد راح ضرب "محمد" على راسه بعد ما محمد ضربه الأول وبعدها جينا على القسم.

س/ وما سبب تشاجركم مع الطرف الثاني؟

ج/ هما جم عند البيت و قعدوا يشتموا ويقولوا لو في راجل ينزل وبعد وبعد كده اتخانقنا مع بعض.

أقوال الشهود والجيران في القضية

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه بسماع أقوال الجيران، حيث أدلي "خالد" بشهادته، أنه حال جلوسه أمام منزله شاهد عائلة "مبروك" (طرف ثاني) تتراشق بالألفاظ على عائلة "زكي" (طرف أول) وما أن تحول الأمر بينهما إلى مشاجرة دموية "لقيت إبراهيم ضرب محمد زكي في رأسه بالأزمة ولما وقع ضربه على دماغه".

حاول "خالد" أن ينقذ جاره "محمد" حينما رأه غارقا في دمائه، حتى تعدوا عليه الأخر "أول ما إخوات محمد شافوه غرقان في الدم جم يجروا بس مكانش معاهم حاجة يدافعوا عن نفسهم غير عصا كانت في الأرض"؛ فكان نصيهم وابل من الضرب مثلما حدث لشقيقهم :"سبتهم وأخدت محمد وجريت بيه على المستشفى عشان كان غرقان في دمه".

تحريات البحث الجنائي

تحريات البحث الجنائي، توصلت إلى أن الشجار بين العائلتين سببه حمار "جحشة صغيرة" ـ خاصة الطرف الأول ـ أكلت من محصول "برسيم" داخل أرض ملك الطرف الثاني.

وأفادت تحريات المباحث، أن المتهمين الثلاثة قتلوا المجني عليه "محمد" بتحريض من والدهم وأنهم نفذوا ما طلبه الأب قاصد من ذلك قتله "عليا الطلاق ما هتقعدوا في البيت لو مقتلتوش حد من عائلة زكي". ـ حسبما جاء في أوراق القضية.

أمر الإحالة في القضية

جاء في أمر الإحالة، أنه في 23 من يناير2023، بدائرة قسم مركز أوسيم بالجيزة، أن المتهمين"إبراهيم.م" و"أحمد .م" و"مصطفى.م" ومحمد .م"، قتلوا المجني عليه "محمد غ " مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء تاليه الوصف و ترصدا له في المكان الذي أيقنوه سلفا الوصول إليه وما أن ظفروا به.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول قام بضرب المجني عليه "محمد" ضربتين استقرت الأولى بمقدمة رأسه والثانية بمؤخرة رأسه عقب سقوط المجني عليه أرضاً بينما قام المتهمين الثاني والثالث بالاعتداء عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتل، حيث حازوا واحزروا أسلحة بيضاء " أزمه ـ فأس ـ ماسوره ـ عصا شوم"، في ارتكاب الجريمة.

كما وجهت النيابة العامة في التحقيقات، للمتهم الرابع الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة سالفة الوصف التي تمت بناءً على ذلك التحريض على النحو المُبين بالأوراق.

طلبات دفاع الضحية

وطالب سعيد حواش وأحمد السقيلي المحاميان، بتعويض مدني مليون وواحد جنيهًا، كإجراء قانوني لإثبات حضور الدفاع في القضية.

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