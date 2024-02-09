مصطفى بكري: 28 ألف شهيد فلسطيني في رقبة بايدن المعتوه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي مصطفى بكري، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي زعم خلالها رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي في فتح معبر رفح للسماح بدخول المواد الإنسانية إلى قطاع غزة.

في حلقة من برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، انتقد بكري بشدة التصريحات الأخيرة للرئيس بايدن واصفًا إياه بأنه يتحدث بكلام غير مفهوم، ومشككًا في قدراته العقلية، مضيفًا: "مش عارف دا رئيس دولة إيه، دا لو عندنا نوديه الخانكة أو العباسية، الراجل دا قاعد يهبل بكلام مش عارف معناه".

وأضاف بكري أن الرئيس الأمريكي، بدلًا من أن يدين الأحداث في غزة، يحاول إلقاء اللوم على مصر، متابعًا: "التاريخ سيذكر أمريكا بكل سوء، 28 ألف شهيد فلسطيني في رقبة بايدن المعتوه، ومخطط التهجير لن ينجح ومصر لن تقبل المساس بأمنها القومي".

كما أشار إلى بيان الرئاسة المصرية الذي رد به على تصريحات بايدن، مؤكدًا على الموقف المصري الثابت من الأحداث في غزة.

وأكد بكري على دور مصر تجاه القضية الفلسطينية، متهمًا الأمريكيين بارتكاب جرائم قتل في العالم ومحذرًا من أي محاولات للتأثير السياسي أو الاقتصادي على مصر.

وأخيرًا، عبر عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أن الأمة العربية لن تتخلى عن فلسطين وستأتي لحظة الانتصار.