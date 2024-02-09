استشاري ابتكار يكشف أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي في "شات جي بي تي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي ومقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة، إنّ الذكاء الاصطناعي موجود منذ 50 و60 عامًا، ولكن في نهاية 2022 ظهر نموذج شات "جي بي تي"، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي غيّر كل المفاهيم.

وأضاف "خليف"، في حواره مع الإعلامية رينال عويضة مقدمة برنامج "العنكبوت"، عبر قناة "أزهري": "هذا النوع من الذكاء الاصطناعي ليس سحرا، لكنه قائم على البيانات المنشورة والموجودة على شبكة الإنترنت، حيث حصلت محركات الذكاء الاصطناعي على هذه المعلومات واقتبستها وبدأت تفهم كيف يفكر البشر".

وتابع استشاري الابتكار والتحول الرقمي ومقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة: "شات جي بي ي عبارة عن سوفت وير فهم كل هذه المعلومات وقام بعمل محاكاة لها عن طريق فهم ميكانيزم العقل البشري، حيث أثر تقدمنا في الطب –مثلا- على تقدمنا في التكنولوجيا".