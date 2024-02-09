التنمية المحلية: تخريج دفعة جديدة من "قادة المستقبل" بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

احتفلت وزارة التنمية المحلية بتخريج دفعة جديدة من "قادة المستقبل" بالمحافظات خلال الخطة التدريبية للمحليات لعام ٢٠٢٣/٣٠٢٤ ، الذين أنهوا تدريبهم على مرحلتين بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

واستمر التدريب على مدار ٦ أسابيع تدريب بإجمالي ٤٠٠ ساعة تدريب في ٢٠٠ جلسة تدريبية، استفاد منها ٥٢ متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، بهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الخطة التدريبية للمحليات تتضمن تنفيذ دورة إعداد قادة المستقبل سنويًا، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية في المحليات بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة التي تعمل الوزارة على تنفيذها في المحليات، وذلك بهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي استجابة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الانسان المصري وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلي رفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية للصف الثاني من العاملين بالمحليات.

وأكد أن الوزارة تقوم بتحفيز الأوائل المتميزين في هذه الدورة بالحصول علي دورات تدريبية متقدمة داخل مصر وخارجها، لافتاً إلى أن أهم ما يميز الدورة إعداد مشروعات جماعية وفردية من جانب المتدربين لأهم موضوعات الإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها وإيجاد حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها الوحدات المحلية بالمحافظات، وسيتم ترشيح من يجتاز دورة إعداد قادة المستقبل كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.

وبدأت الاحتفالية بكلمة للدكتور صلاح شحاتة، رئيس قطاع المعلومات والتدريب بالوزارة، أكد خلالها أهمية المركز في تدريب القيادات الشابة ودعمهم في جميع المحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية والمساهمة فى الاستفادة من الخبرات والارتقاء بمستوى الأداء في المحليات ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية من الشباب.

واستعرض خلال الحفل أبرز مواد التدريب الذين حصل عليها المتدربين حيث تم تدريبهم على كيفية إدارة الأزمات وحل المشكلات، وذلك من خلال عرض فيلم تسجيلى أعده المشاركون فى الدورة التدريبية لشرح ما تم إنجازه وتعلمه خلال الدورة، مشيرًا الي أن الدفعة التى يتم تخريجها اليوم تلقت تدريبات فى عدة أماكن، وأنهم أصبحوا قادرين على أن يكونوا قادة يعتمد عليهم.

وألقى عدد من المشاركين فى الدورة التدريبية الحالية ومن المشاركين فى الدورات السابقة كلمة أكدوا خلالها أنهم سعدوا بالحصول على الدورة التدريبية وأنهم أصبحوا قادرين على القيادة والمساهمة فى تنمية المجتمع والنهوض بالوطن.

يذكر أن ذلك يأتي فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالجهاز الإداري للدولة الذي يعتبر من أهم ركائز التقدم و التطور.

كما يأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعمل على رفع كفاءة العنصر البشري والعمل على بناء قيادات شابة مؤهلة للعمل فى الجمهورية الجديدة، وتكون قادرة على النهوض بمختلف القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين، و كسب رضاها، خاصة مع التوسع فى ميكنة الخدمات، والتحول الرقمي لسرعة الانجاز و دقة العمل.