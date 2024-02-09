بحضور نظيف وصفوان وبدر.. شخصيات عامة وسياسية في عزاء حرم المهندس عقيل بشير

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء اليوم، عزاء حرم المهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات الأسبق بمسجد عمر مكرم.

حضر العزاء عدد من الوزراء والشخصيات العامة منهم وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي والوزير منير فخرى الدين وزير الصناعة خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق والدكتور خالد العدوي وزير الصحة الأسبق والوزير هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق والوزير علاء فهمي وزير النقل الأسبق.

كما حضر أحمد ذكي بدر وزير الداخلية السابق، والوزير أحمد درويش ورجل الأعمال مدحت خليل ورجل الأعمال هاني عزيز رئيس جمعية محبي السلام ورجل الأعمال خالد نصير وصفوان ثابت، بالإضافة إلى الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق.